Хабарова (Стрыгина) Елизавета Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1932
Рождение ребёнка
12.02.1955
Сын: Хабаров АЛЕКСАНДР Васильевич
Отец ребёнка: Хабаров Василий Максимович
Рождение ребёнка
31.01.1959
Сын: Хабаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Хабаров Василий Максимович
Рождение ребёнка
12.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабаров Василий Максимович
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно