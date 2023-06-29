Хабарова (Стрыгина) Елизавета Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарова (Стрыгина) Елизавета Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1932

Отец: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Мать: Стрыгина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1955

Сын: Хабаров АЛЕКСАНДР Васильевич

Отец ребёнка: Хабаров Василий Максимович

Рождение ребёнка
31.01.1959

Сын: Хабаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Хабаров Василий Максимович

Рождение ребёнка
12.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабаров Василий Максимович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабаров Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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