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Стрыгин Анатолий Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1927

Дата смерти

09.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927

Отец: Стрыгин Терентий Леонтьевич

Мать: Стрыгина Александра Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Анатольевна

Мать ребёнка: Руфина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрыгин Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Руфина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руфина

Смерть
09.02.1990