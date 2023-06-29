Стрыгин Анатолий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1927
Дата смерти09.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1927
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Анатольевна
Мать ребёнка: Руфина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Руфина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руфина
Смерть
09.02.1990