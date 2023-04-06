Дмитриева Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева Параскева Алексеева

Дмитриева Параскева Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1855

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.08.1859

Дочь: Колчина Ефимия Петровна

Отец ребёнка: Дмитриев Петр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Петр Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно