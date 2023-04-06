Дмитриева Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1855
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.08.1859
Дочь: Колчина Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Дмитриев Петр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно