Дмитриев Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1823
Отец: Дмитриев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1841
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1855
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Алексеева
Рождение ребёнка
02.08.1859
Дочь: Колчина Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев? Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев? Евдоким Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев? Константин (Петров)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
отставной казак
Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно