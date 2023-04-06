Дмитриев Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Дмитриев Евфим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1823

Отец: Дмитриев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Дмитриев Иоан (Петров)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1855

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
02.08.1859

Дочь: Колчина Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Дмитриева Параскева Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Параскева Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев? Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев? Евдоким Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев? Константин (Петров)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Косма (Петров)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
отставной казак
Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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