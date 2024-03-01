Хуопалайнен Вильо Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1904
Дата смерти24.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904
Бракосочетание
06.04.1931
Жена: Хуопалайнен Ева
Рождение ребёнка
17.06.1932
Сын: Хуопалайнен Георгий Вильолович
Мать ребёнка: Хуопалайнен Ева
Рождение ребёнка
02.04.1934
Дочь: Сойни Вильововна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Ева
Рождение ребёнка
12.10.1938
Сын: Хуопалайнен Рудольф Вильолович
Мать ребёнка: Хуопалайнен Ева
Смерть
24.11.1971