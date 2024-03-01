Хуопалайнен Вильо Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен Вильо Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1904

Дата смерти

24.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1904

Отец: Хуопалайнен Адам Петрович

Мать: Хуопалайнен Катарина Адамовна

Бракосочетание
06.04.1931

Жена: Хуопалайнен Ева

Рождение ребёнка
17.06.1932

Сын: Хуопалайнен Георгий Вильолович

Мать ребёнка: Хуопалайнен Ева

Рождение ребёнка
02.04.1934

Дочь: Сойни Вильововна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Ева

Рождение ребёнка
12.10.1938

Сын: Хуопалайнен Рудольф Вильолович

Мать ребёнка: Хуопалайнен Ева

Смерть
24.11.1971
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