Хуопалайнен (Ихо) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1908
Дата смерти03.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.04.1931
Рождение ребёнка
17.06.1932
Сын: Хуопалайнен Георгий Вильолович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Вильо Адамович
Рождение ребёнка
02.04.1934
Дочь: Сойни Вильововна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Вильо Адамович
Рождение ребёнка
12.10.1938
Сын: Хуопалайнен Рудольф Вильолович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Вильо Адамович
Смерть
03.02.1991