Хуопалайнен (Ихо) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуопалайнен (Ихо) Ева

Хуопалайнен (Ихо) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1908

Дата смерти

03.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.04.1931

Муж: Хуопалайнен Вильо Адамович

Рождение ребёнка
17.06.1932

Сын: Хуопалайнен Георгий Вильолович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Вильо Адамович

Рождение ребёнка
02.04.1934

Дочь: Сойни Вильововна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Вильо Адамович

Рождение ребёнка
12.10.1938

Сын: Хуопалайнен Рудольф Вильолович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Вильо Адамович

Смерть
03.02.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close