Ихо (Пеусса) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихо (Пеусса) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1905

Муж: Ихо Иван Адамович

Рождение ребёнка
29.06.1908

Дочь: Хуопалайнен (Ихо) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1912

Дочь: (Ихо) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1916

Сын: Ихо Николай Иванович

Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1921

Сын: Ихо Тойво Иванович

Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1923

Сын: Ихо Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1926

Сын: Ихо Вальтер Иванович

Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1930

Сын: Ихо Илмари Иванович

Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович

Хеймози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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