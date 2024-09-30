Ихо (Пеусса) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1905
Муж: Ихо Иван Адамович
Рождение ребёнка
29.06.1908
Дочь: Хуопалайнен (Ихо) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович
Рождение ребёнка
18.12.1912
Дочь: (Ихо) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович
Рождение ребёнка
06.12.1916
Сын: Ихо Николай Иванович
Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович
Рождение ребёнка
27.04.1921
Сын: Ихо Тойво Иванович
Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович
Рождение ребёнка
15.12.1923
Сын: Ихо Вяйнё Иванович
Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович
Рождение ребёнка
05.08.1926
Сын: Ихо Вальтер Иванович
Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович
Рождение ребёнка
23.05.1930
Сын: Ихо Илмари Иванович
Отец ребёнка: Ихо Иван Адамович
Смерть
Неизвестно