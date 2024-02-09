- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году
№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
1322.0Имение Тюрпсаль1651162ИеввескийИеввеВинокуренный завод.Показать скан
1324.0Деревня Тюрпсаль (Ярве)37045-60ИеввескийИеввеВол. Ев.-Лютер. училище, торговля Ш разр., депо Тюрпсальск. вольной пожарной дружины.Показать скан
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
город Кохтла-Ярве4213
город Кохтла-Ярве4248738
город Кохтла-Ярве4248745