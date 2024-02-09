город Кохтла-Ярве, город Кохтла-Ярве, Эстонская ССР (на 1976) — Familio

Кохтла-Ярве

Эстонская ССР (на 1976)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Kohtla-Järve
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Везенбергский уезд, Тюрпсальская волость
1322.0Имение Тюрпсаль1651162ИеввескийИеввеВинокуренный завод.
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1324.0Деревня Тюрпсаль (Ярве)37045-60ИеввескийИеввеВол. Ев.-Лютер. училище, торговля Ш разр., депо Тюрпсальск. вольной пожарной дружины.
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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР
город Кохтла-Ярве4213
Эстонская ССР, Кохтла район-Ярвеский, Йыхвиский сельсовет
город Кохтла-Ярве4248738
Кохтла район-Ярвеский, Кохтлаский сельсовет
город Кохтла-Ярве4248745
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