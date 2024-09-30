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Хуопалайнен (Хуопалайнен) Катарина Адамовна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1877

Отец: Хуопалайнен Адам Симонович

Мать: Хуопалайнен (Матикайнен) Катарина Петровна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
19.04.1899

Муж: Хуопалайнен Адам Петрович

Рождение ребёнка
10.08.1900

Дочь: Варвас (Хуопалайнен) Анна-Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Хуопалайнен Вильо Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1906

Сын: Хуопалайнен Виктор Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1910

Сын: Хуопалайнен Тойво-Петр Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1912

Сын: Хуопалайнен Ойва Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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