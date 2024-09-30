Хуопалайнен (Хуопалайнен) Катарина Адамовна
Место рождения
Дата рождения28.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1877
Бракосочетание
19.04.1899
Рождение ребёнка
10.08.1900
Дочь: Варвас (Хуопалайнен) Анна-Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
16.04.1904
Сын: Хуопалайнен Вильо Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1906
Сын: Хуопалайнен Виктор Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
15.03.1910
Сын: Хуопалайнен Тойво-Петр Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1912
Сын: Хуопалайнен Ойва Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Петрович
Смерть
Неизвестно