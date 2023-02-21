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Курочкин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Курочкин Михаил Алексеевич

Мать: Курочкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Курочкин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агния Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Курочкин Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1890
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