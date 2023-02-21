Курочкин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Курочкин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агния Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Курочкин Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1890