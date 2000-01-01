Курочкина (Мухачева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Мухачева) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Флорова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Курочкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Курочкин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Курочкин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Москвина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Курочкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Курочкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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