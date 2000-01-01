Курочкина (Мухачева) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Флорова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Курочкин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Курочкин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Москвина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Курочкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Курочкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Курочкин Михаил Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно