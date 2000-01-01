Курочкина (Ермина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Ермина) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Курочкин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Агния Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Курочкин Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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