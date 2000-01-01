Курочкина (Ермина) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Курочкин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Агния Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Курочкин Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно