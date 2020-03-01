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Корнева Валентина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1923

Дата смерти

?.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1049

Сын: Корнев Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович

Лесные Поляны, Кировская обл. Россия
Рождение
17.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Корнев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович

Рождение ребёнка
09.02.1954

Сын: Корнев Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Корнева Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Корнев Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Корнев Игорь Фёдорович

Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Фёдор Елизарович

Смерть
?.03.2020
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