Корнева Валентина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1923
Дата смерти?.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1049
Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович
Лесные Поляны, Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1951
Сын: Корнев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович
Рождение ребёнка
09.02.1954
Сын: Корнев Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Корнева Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Корнев Фёдор Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.2020