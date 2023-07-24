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Корнев Игорь Фёдорович
Корнев Игорь Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Мужской
Отец
Корнев Фёдор Елизарович
1920 г.р.
Мать
Корнева Валентина Филипповна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Корнев Фёдор Елизарович
Мать:
Корнева Валентина Филипповна
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