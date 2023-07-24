Корнев Игорь Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнев Игорь Фёдорович

Корнев Игорь Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Корнев Фёдор Елизарович

Мать: Корнева Валентина Филипповна