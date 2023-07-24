Корнев Евгений Фёдорович
Место рожденияЛесные Поляны, Кировская обл. Россия
Дата рождения1049
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1049
Лесные Поляны, Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Корнева Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Корнева Вера
Лесные Поляны, Омутнинский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: Корнева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнева Вера