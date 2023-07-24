Корнев Евгений Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнев Евгений Фёдорович

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Место рождения

Лесные Поляны, Кировская обл. Россия

Дата рождения

1049

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1049

Отец: Корнев Фёдор Елизарович

Мать: Корнева Валентина Филипповна

Лесные Поляны, Кировская обл. Россия
Рождение ребёнка
1971

Дочь: Корнева Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Корнева Вера

Лесные Поляны, Омутнинский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: Корнева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева Вера

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