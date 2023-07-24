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Корнев Виктор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Корнев Фёдор Елизарович

Мать: Корнева Валентина Филипповна

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