Толмачев Николай Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1862
Дочь: Фекла Николаева
Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева
Рождение ребёнка
24.07.1874
Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева
Рождение ребёнка
23.08.1877
Сын: Толмачев Ворфоломей Николаев
Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Порфирий Николаев
Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно