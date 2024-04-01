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Толмачев Николай Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Мать: Толмачева ?

Рождение ребёнка
15.09.1862

Дочь: Фекла Николаева

Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева

Рождение ребёнка
24.07.1874

Сын: Толмачев Роман Николаев

Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева

Рождение ребёнка
23.08.1877

Сын: Толмачев Ворфоломей Николаев

Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Порфирий Николаев

Мать ребёнка: Толмачева Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно
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