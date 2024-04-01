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Толмачев Порфирий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Николай Никифоров

Мать: Толмачева Ирина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Толмачева) Анна Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Толмачева) Анна Федотова

Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: (Толмачева) Агрипина Порфирьева

Мать ребёнка: (Толмачева) Анна Федотова

Рождение ребёнка
01.10.1906

Сын: Толмачев Михаил Порфирьев

Мать ребёнка: (Толмачева) Анна Федотова

Смерть
Неизвестно

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