Толмачев Порфирий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1899
Дочь: (Толмачева) Агрипина Порфирьева
Мать ребёнка: (Толмачева) Анна Федотова
Рождение ребёнка
01.10.1906
Сын: Толмачев Михаил Порфирьев
Мать ребёнка: (Толмачева) Анна Федотова
Смерть
Неизвестно