Толмачева Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1862

Дочь: Фекла Николаева

Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров

Рождение ребёнка
24.07.1874

Сын: Толмачев Роман Николаев

Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров

Рождение ребёнка
23.08.1877

Сын: Толмачев Ворфоломей Николаев

Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Порфирий Николаев

Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Николай Никифоров

Смерть
Неизвестно
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