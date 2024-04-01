Толмачева Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1862
Дочь: Фекла Николаева
Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров
Рождение ребёнка
24.07.1874
Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров
Рождение ребёнка
23.08.1877
Сын: Толмачев Ворфоломей Николаев
Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Порфирий Николаев
Отец ребёнка: Толмачев Николай Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно