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Толмачева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Никита Никифоров

Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Николай Никифоров

Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Ненилина (Толмачева) Анастасия Никифорова

Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
04.03.1821

Сын: Толмачев Ефрем Никифоров

Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
1829

Сын: Толмачев Федор Никифоров

Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Ананьина 1, Кочурова 2 (Толмачева) Ольга Никифирова

Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров

Смерть
Неизвестно

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