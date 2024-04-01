Толмачева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Никита Никифоров
Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Николай Никифоров
Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1816
Рождение ребёнка
04.03.1821
Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Толмачев Никифор Казак Р. Медвежьего Федоров
Рождение ребёнка
Около 1850
Смерть
Неизвестно