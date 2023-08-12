Чурилина (Минаева) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Минаев Алексей Яковлевич
Бракосочетание
30.03.1858
Рождение ребёнка
23.09.1859
Отец ребёнка: Чурилин Никифор Антонович
Рождение ребёнка
07.11.1861
Дочь: Чурилина Степанида Никифоровна
Отец ребёнка: Чурилин Никифор Антонович
Смерть
Неизвестно