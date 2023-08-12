Чурилина (Минаева) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилина (Минаева) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Минаев Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.03.1858

Муж: Чурилин Никифор Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1859

Сын: Чурилин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Чурилин Никифор Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1861

Дочь: Чурилина Степанида Никифоровна

Отец ребёнка: Чурилин Никифор Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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