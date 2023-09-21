Макушина (Минаева) Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина (Минаева) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Минаев Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1860

Муж: Макушин Карп Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1861

Дочь: Макушина Матрона Карповна

Отец ребёнка: Макушин Карп Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.01.1864

Дочь: Макушина Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Макушин Карп Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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