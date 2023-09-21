Макушина (Минаева) Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Минаев Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1860
Рождение ребёнка
03.11.1861
Дочь: Макушина Матрона Карповна
Отец ребёнка: Макушин Карп Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.1864
Дочь: Макушина Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Макушин Карп Михайлович
Смерть
Неизвестно