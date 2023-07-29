Минаев Савелий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Савелий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Минаев Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1857

Жена: Минаева Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Минаева Ульяна Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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