Минаев Савелий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Минаев Алексей Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1857
Жена: Минаева Дарья Ивановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Минаева Ульяна Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно