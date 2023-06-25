Минаев Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Минаев Яков Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Морозова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Минаев Савелий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минаева Анастасия
Смерть
Неизвестно