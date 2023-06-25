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Минаев Алексей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1816 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Минаев Яков Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Морозова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Минаев Савелий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Анастасия

Смерть
Неизвестно