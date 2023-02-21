Щербакова (Никифорова) Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Никифорова) Мария Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1865 по 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1865 по 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Пукк Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Щербаков Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Павел Федорович

Отец ребёнка: Щербаков Федор Федорович

Смерть
Неизвестно
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