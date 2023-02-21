Щербакова (Никифорова) Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1865 по 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
С 1865 по 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Пукк Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Щербаков Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербаков Федор Федорович
Смерть
Неизвестно