Пукк (Щербакова) Евгения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукк (Щербакова) Евгения Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1908

Дата смерти

09.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908

Отец: Щербаков Федор Федорович

Мать: Щербакова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
18.11.1930

Сын: Пукк Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Пукк Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
С 1930 по 1936

Сын: Пукк Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Пукк Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1937

Дочь: Савельева Нонна Владимировна

Отец ребёнка: Пукк Владимир Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукк Владимир Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
"Петроградский цеховой, сын мастера парикмахерского цеха Феодор Феодоров Щербаков"
Смерть
09.06.1983
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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