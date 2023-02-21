Пукк (Щербакова) Евгения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1908
Дата смерти09.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1908
Рождение ребёнка
18.11.1930
Сын: Пукк Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Пукк Владимир Петрович
Рождение ребёнка
С 1930 по 1936
Сын: Пукк Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Пукк Владимир Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1937
Дочь: Савельева Нонна Владимировна
Отец ребёнка: Пукк Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
"Петроградский цеховой, сын мастера парикмахерского цеха Феодор Феодоров Щербаков"
Смерть
09.06.1983