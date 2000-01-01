Щербаков Федор (Феодор) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Федор (Феодор) Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1855 по 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1890

Отец: Щербаков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Пукк Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Павел Федорович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Никифорова

Смерть
Неизвестно
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