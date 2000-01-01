Щербаков Федор (Феодор) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1855 по 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1855 по 1890
Отец: Щербаков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Пукк Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербакова Мария Никифорова
Смерть
Неизвестно