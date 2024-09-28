Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.09.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1840 г.р.
1841 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1843 ст.

Отец: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Мать: Андреева (Титова) Дарья Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1863 ст.

Муж: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1864 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1866 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1868 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1873 ст.

Муж: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Флоров) Стефан Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1873 ст.

Дочь: Флорова-Иродионова-Стефанова-Аржанухина (Евдокимова) Пераскева Стефановна

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Флоров) Стефан Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1875 ст.

Сын: Флоров-Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Евдокимов) Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Флоров) Стефан Евдокимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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