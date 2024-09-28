Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения11.09.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич
Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич
Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич
Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич
Дочь: Флорова-Иродионова-Стефанова-Аржанухина (Евдокимова) Пераскева Стефановна
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Флоров) Стефан Евдокимович
Сын: Флоров-Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Евдокимов) Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Иродионов-Стефанов-Яковлев-Аржанухин (Флоров) Стефан Евдокимович