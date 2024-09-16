Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1840 ст.
Бракосочетание
23.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
11.07.1864 ст.
Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Марина Ивановна
Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
24.05.1866 ст.
Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1868 ст.
Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Пераскева Ивановна
Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.
Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна
Смерть
Неизвестно