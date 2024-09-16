Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.01.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1840 ст.

Отец: Курицын (Феодоров) Ананий Якимович

Мать: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1863 ст.

Жена: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1864 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Марина Ивановна

Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1866 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1868 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Пераскева Ивановна

Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.

Дочь: Якимова-Феодорова-Курицына (Ананиева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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