Курицын (Феодоров) Ананий Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицын (Феодоров) Ананий Якимович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.09.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1809 ст.

Отец: Антонов-Курицын (Никитин) Яким Феодорович

Мать: Кириллова Гликерия Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1827 ст.

Жена: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.04.1829 ст.

Дочь: Феодорова-Курицына (Якимова) Ирина Ананиевна

Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1831 ст.

Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Павел Ананиевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1835 ст.

Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Михаил Ананиевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1838 ст.

Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Харлампий Ананиевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1840 ст.

Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1843 ст.

Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Петр Ананиевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.02.1846 ст.

Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Василий Ананиевич

Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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