Курицын (Феодоров) Ананий Якимович
Место рождения
Дата рождения22.09.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1809 ст.
Бракосочетание
31.10.1827 ст.
Рождение ребёнка
28.04.1829 ст.
Дочь: Феодорова-Курицына (Якимова) Ирина Ананиевна
Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
08.01.1831 ст.
Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Павел Ананиевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
04.11.1835 ст.
Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Михаил Ананиевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
02.02.1838 ст.
Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Харлампий Ананиевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
25.01.1840 ст.
Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Иоанн(Иван) Ананиевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
18.06.1843 ст.
Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Петр Ананиевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна
Рождение ребёнка
14.02.1846 ст.
Сын: Феодоров-Курицын (Якимов) Василий Ананиевич
Мать ребёнка: Михайлова Марина Трофимовна
Смерть
Неизвестно