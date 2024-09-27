Андреева (Титова) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова (Михайлова) Наталья Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов-Гурьянов (Михайлов) Иоанн (Иван) Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Петр Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Терентий (Кузма) Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Феодор Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Никита Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова (Михайлова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Ксения Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович
Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович