Андреева (Титова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Титова) Дарья Васильевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1788 г.р.

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1822 ст.

Отец: Андреев Василий Титович

Мать: Осипова Прасковья Осиповна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Рождение ребёнка
20.08.1842 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова (Михайлова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1843 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1845 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов-Гурьянов (Михайлов) Иоанн (Иван) Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1847 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1850 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1850 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Петр Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1852 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Терентий (Кузма) Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1855 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Феодор Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1857 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Никита Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1858 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова (Михайлова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1861 ст.

Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Ксения Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1863 ст.

Сын: Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1864

Дочь: Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Михайлова) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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