Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Терентий (Кузма) Петрович
Место рождения
Дата рождения27.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1852 ст.
Бракосочетание
03.05.1871 ст.
Рождение ребёнка
22.07.1872 ст.
Дочь: Михайлова-Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Петрова) Харитина Терентьевна
Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна
Рождение ребёнка
23.02.1874 ст.
Дочь: Михайлова-Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Петрова) Евдокия Козминична
Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.
Сын: Михайлов-Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Петров) Петр Кузмич
Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна
Рождение ребёнка
05.07.1885 ст.
Дочь: Михайлова-Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Петрова) Евфимия Кузминична
Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна
Смерть
Неизвестно