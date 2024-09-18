Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Терентий (Кузма) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Терентий (Кузма) Петрович

Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Михайлов) Терентий (Кузма) Петрович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1852 ст.

Отец: Гаврилов-Миронов-Авраамов (Гурьев) Петр Михайлович

Мать: Андреева (Титова) Дарья Васильевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.05.1871 ст.

Жена: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.07.1872 ст.

Дочь: Михайлова-Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Петрова) Харитина Терентьевна

Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1874 ст.

Дочь: Михайлова-Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Петрова) Евдокия Козминична

Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1877 ст.

Сын: Михайлов-Гурьев-Гавриилов-Миронов-Авраамов (Петров) Петр Кузмич

Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.1885 ст.

Дочь: Михайлова-Гурьева-Гавриилова-Миронова-Авраамова (Петрова) Евфимия Кузминична

Мать ребёнка: Герасимова-Карпова-Гарашина (Петрова) Евгения Евфимиевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.