Страхова (Азбукина?) Мария Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхова (Азбукина?) Мария Козьминична

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Место рождения

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1805

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Азбукин? Козьма

Мать: не указана

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1828

Муж: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Любимова Агриппина Галактионовна

Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Страхова Любовь Галактионовна

Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Страхова Наталия Галактионовна

Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Страхова Анна Галактионовна

Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Страхов Иван Галактионович

Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Страхова Евдокия Галактионовна

Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Страхов Пётр Галактионович

Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
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