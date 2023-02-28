Страхова (Азбукина?) Мария Козьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1805
Отец: Азбукин? Козьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1828
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Любимова Агриппина Галактионовна
Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Страхова Любовь Галактионовна
Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Страхова Наталия Галактионовна
Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Страхова Анна Галактионовна
Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Страхов Иван Галактионович
Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Страхова Евдокия Галактионовна
Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Страхов Пётр Галактионович
Отец ребёнка: Страхов Галактион Максимович