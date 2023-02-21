Азбукин? Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азбукин? Козьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Страхова Мария Козьминична

Мать ребёнка: не указана

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Миролюбова Пелагея Козьминична

Мать ребёнка: не указана

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азбукин Аким

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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