Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

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Место рождения

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Страхов Галактион Максимович

Мать: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1846

Муж: Любимов Еремей Матвеевич

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Любимов Михаил Еремеевич

Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Любимова Александра Еремеевна

Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Любимова Мария Еремеевна

Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Любимова Прасковья Еремеевна

Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Любимова Евдокия Еремеевна

Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Любимова Дарья Еремеевна

Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Любимова Анастасия Еремеевна

Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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