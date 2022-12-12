Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Любимова Александра Еремеевна
Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Любимова Мария Еремеевна
Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Любимова Прасковья Еремеевна
Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Любимова Евдокия Еремеевна
Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Любимова Дарья Еремеевна
Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Любимова Анастасия Еремеевна
Отец ребёнка: Любимов Еремей Матвеевич
Смерть
Неизвестно