Любимов Еремей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти10.07.1865 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Между 1845 и 1852
Бракосочетание
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Любимова Александра Еремеевна
Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Любимова Мария Еремеевна
Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Любимова Прасковья Еремеевна
Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Работа или профессия
С 1852 по 1865
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Любимова Евдокия Еремеевна
Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Любимова Дарья Еремеевна
Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Любимов Василий Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Любимова Анастасия Еремеевна
Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна
Смерть
10.07.1865 ст.