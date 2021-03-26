Любимов Еремей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Еремей Матвеевич

Любимов Еремей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

10.07.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Между 1845 и 1852
Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Около 1846

Жена: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Любимов Михаил Еремеевич

Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Любимова Александра Еремеевна

Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Любимова Мария Еремеевна

Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Любимова Прасковья Еремеевна

Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1852 по 1865
Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Любимова Евдокия Еремеевна

Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Любимова Дарья Еремеевна

Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Любимов Василий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Любимова Анастасия Еремеевна

Мать ребёнка: Любимова (Страхова) Агриппина Галактионовна

Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Смерть
10.07.1865 ст.
Шеметовое, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.