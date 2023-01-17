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Страхов Галактион Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
По 1828
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Около 1828

Жена: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Работа или профессия
С 1828 по 1847
Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Любимова Агриппина Галактионовна

Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Страхова Любовь Галактионовна

Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Страхова Наталия Галактионовна

Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Страхова Анна Галактионовна

Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Страхов Иван Галактионович

Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Страхова Евдокия Галактионовна

Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Страхов Пётр Галактионович

Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1847
Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
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