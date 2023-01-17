Страхов Галактион Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
По 1828
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Около 1828
Работа или профессия
С 1828 по 1847
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Любимова Агриппина Галактионовна
Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Страхова Любовь Галактионовна
Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Страхова Наталия Галактионовна
Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Страхова Анна Галактионовна
Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Страхов Иван Галактионович
Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Страхова Евдокия Галактионовна
Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Страхов Пётр Галактионович
Мать ребёнка: Страхова Мария Козьминична
Смерть
1847