Мясников Степан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Степан Петров

Мясников Степан Петров

Место рождения

Ченцово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Петр Михайлов Мясников

Мать: Мясникова Анастасия Максимова

Ченцово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.04.1837

Сын: Мясников Георгий Степанов

Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Филиппова

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
восприемники купеческий сын г. Бузулука Иван Кручинин и Михаила Мяскова жена Анна Филиппова
Бракосочетание
Около 1838 ст.

Жена: Мясникова Татьяна Филиппова

Рождение ребёнка
31.03.1839

Сын: Мясников Василий Степанов

Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Филиппова

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1843

Сын: Мясников Федор Степанов

Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Филиппова

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно