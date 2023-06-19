Мясников Степан Петров
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Рождение ребёнка
?.04.1837
Сын: Мясников Георгий Степанов
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Филиппова
восприемники купеческий сын г. Бузулука Иван Кручинин и Михаила Мяскова жена Анна Филиппова
Бракосочетание
Около 1838 ст.
Рождение ребёнка
31.03.1839
Сын: Мясников Василий Степанов
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
29.05.1843
Мать ребёнка: Мясникова Татьяна Филиппова
Смерть
Неизвестно