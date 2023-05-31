Мясникова Татьяна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1837
Сын: Мясников Георгий Степанов
Отец ребёнка: Мясников Степан Петров
восприемники купеческий сын г. Бузулука Иван Кручинин и Михаила Мяскова жена Анна Филиппова
Бракосочетание
Около 1838 ст.
Рождение ребёнка
31.03.1839
Сын: Мясников Василий Степанов
Отец ребёнка: Мясников Степан Петров
Рождение ребёнка
29.05.1843
Отец ребёнка: Мясников Степан Петров
Смерть
Неизвестно