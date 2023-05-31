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Мясникова Татьяна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1837

Сын: Мясников Георгий Степанов

Отец ребёнка: Мясников Степан Петров

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
восприемники купеческий сын г. Бузулука Иван Кручинин и Михаила Мяскова жена Анна Филиппова
Бракосочетание
Около 1838 ст.

Муж: Мясников Степан Петров

Рождение ребёнка
31.03.1839

Сын: Мясников Василий Степанов

Отец ребёнка: Мясников Степан Петров

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.05.1843

Сын: Мясников Федор Степанов

Отец ребёнка: Мясников Степан Петров

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно