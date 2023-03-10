Лобанов Савва
Место рожденияпо метриве о браке он 1840
Дата рождения1838
Дата смерти07.06.1890
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Лобанов Иван
по метриве о браке он 1840
Бракосочетание
28.01.1868
Жена: Соломония Филимоновна
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Знаменская церковь
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна
Мать ребёнка: Соломония Филимоновна
Рождение ребёнка
02.07.1871
Дочь: Лобанова Марфа Саввовна
Мать ребёнка: Соломония Филимоновна
того починка крестьянина Якова Лобанова дочь девица Елена
Рождение ребёнка
08.04.1874
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Соломония Филимоновна
крестная того починка крестьянина Ивана Прохорова Лобанова жена Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
26.06.1875
Дочь: Соломония
Мать ребёнка: Соломония Филимоновна
крестная того починка крестьянина Лазаря Лобанова дочь девица Елена
Рождение ребёнка
15.08.1878
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Соломония Филимоновна
крестная: того починка Феодора Пименова Лобанова жена Варвара Феодоровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лобанов Яким
Мать ребёнка: Соломония Филимоновна
Рождение ребёнка
25.07.1888
Сын: Лобанов Ермолай
Мать ребёнка: Соломония Филимоновна
Смерть
07.06.1890
Причина смерти: от горячки