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Лобанов Савва

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Место рождения

по метриве о браке он 1840

Дата рождения

1838

Дата смерти

07.06.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Лобанов Иван

Мать: Лобанова Евдокия Артемьевна

по метриве о браке он 1840
Бракосочетание
28.01.1868

Жена: Соломония Филимоновна

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Знаменская церковь
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Коврижных Арина (Ирина) Саввовна

Мать ребёнка: Соломония Филимоновна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1871

Дочь: Лобанова Марфа Саввовна

Мать ребёнка: Соломония Филимоновна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
того починка крестьянина Якова Лобанова дочь девица Елена
Рождение ребёнка
08.04.1874

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Соломония Филимоновна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная того починка крестьянина Ивана Прохорова Лобанова жена Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
26.06.1875

Дочь: Соломония

Мать ребёнка: Соломония Филимоновна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная того починка крестьянина Лазаря Лобанова дочь девица Елена
Рождение ребёнка
15.08.1878

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Соломония Филимоновна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная: того починка Феодора Пименова Лобанова жена Варвара Феодоровна
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лобанов Яким

Мать ребёнка: Соломония Филимоновна

Рождение ребёнка
25.07.1888

Сын: Лобанов Ермолай

Мать ребёнка: Соломония Филимоновна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
07.06.1890
Причина смерти: от горячки
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