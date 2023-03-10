Лобанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Лобанов Федор
Бракосочетание
08.10.1834
Witnesses:того починка (Лывинский) прохор и харитон саввины Лобановы, по невесте д. чикулаевской Анисим Митрофанов Мальцов
Рождение ребёнка
08.03.1836
Дочь: возможная Агафия
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лобанов Савва
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна
по метриве о браке он 1840
Рождение ребёнка
23.03.1845
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна
крестная того починка племянница его девица Матрона Пиминовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
02.01.1852
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна
крестный поч. 2го новоселовского крестьянин Филипп Семенович Слободин
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна
Смерть
Неизвестно