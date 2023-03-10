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Лобанов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Лобанов Федор

Мать: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Бракосочетание
08.10.1834

Жена: Лобанова Евдокия Артемьевна

Witnesses:того починка (Лывинский) прохор и харитон саввины Лобановы, по невесте д. чикулаевской Анисим Митрофанов Мальцов
Рождение ребёнка
08.03.1836

Дочь: возможная Агафия

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Лобанов Савва

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна

по метриве о браке он 1840
Рождение ребёнка
23.03.1845

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна

крестная того починка племянница его девица Матрона Пиминовна
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
02.01.1852

Сын: Лобанов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна

крестный поч. 2го новоселовского крестьянин Филипп Семенович Слободин
Рождение ребёнка
1863

Сын: Лобанов возможный Карп

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобанова Евдокия Артемьевна

Смерть
Неизвестно
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