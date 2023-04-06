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Лобанов Федор

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Место рождения

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1754

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Лобанов Ефим

Мать: ?

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Лобанов Петр

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лобанов Абрам

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
17.02.1784

Сын: Лобанов Федор Федорович

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный поч. Киселевского Никита Киселев
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Федосея

Мать ребёнка: Ирина Егоровна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лобанов Авраам

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лобанов Феофан

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Лукерия

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Лобанов Павел Федорович

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Лобанов Пимин

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.05.1806

Дочь: Гликерия Федотовна

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемница: того починка крестьянина Петра Лобанова дочь-девка Дарья
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Лобанов Иван

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лобанов Иван

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева же

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева (3я)

Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Егоровна

Смерть
1829
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