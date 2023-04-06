Лобанов Федор
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Лобанов Ефим
Мать: ?
Сын: Лобанов Петр
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Сын: Лобанов Абрам
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Дочь: Федосея
Мать ребёнка: Ирина Егоровна
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Сын: Лобанов Авраам
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Сын: Лобанов Феофан
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Дочь: Лукерия
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Сын: Лобанов Пимин
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Дочь: Гликерия Федотовна
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Сын: Лобанов Иван
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Сын: Лобанов Иван
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Дочь: Параскева же
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Дочь: Параскева (3я)
Мать ребёнка: Лобанова Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Жена: Ирина Егоровна