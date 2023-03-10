Лобанова (Онучина) Сиглитикия Трофимовна/Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Онучина) Сиглитикия Трофимовна/Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Онучин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Федора

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1794

Сын: Лобанов Авраам

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1799

Сын: Лобанов Феофан

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Лукерия

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1802

Сын: Лобанов Павел Федорович

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1803

Сын: Лобанов Пимин

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
06.05.1806

Дочь: Гликерия Федотовна

Отец ребёнка: Лобанов Федор

восприемница: того починка крестьянина Петра Лобанова дочь-девка Дарья
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1812

Сын: Лобанов Иван

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лобанов Иван

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева же

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Параскева (3я)

Отец ребёнка: Лобанов Федор

Смерть
Неизвестно
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