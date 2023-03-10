Лобанова (Онучина) Сиглитикия Трофимовна/Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Онучин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Федора
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лобанов Авраам
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лобанов Феофан
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Лукерия
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лобанов Пимин
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
06.05.1806
Дочь: Гликерия Федотовна
Отец ребёнка: Лобанов Федор
восприемница: того починка крестьянина Петра Лобанова дочь-девка Дарья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1812
Сын: Лобанов Иван
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лобанов Иван
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева же
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Параскева (3я)
Отец ребёнка: Лобанов Федор
Смерть
Неизвестно