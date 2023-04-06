Коврижных (Лобанова) Арина (Ирина) Саввовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Лобанова) Арина (Ирина) Саввовна

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Место рождения

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лобанов Савва

Мать: Соломония Филимоновна

Лывской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
02.02.1890

Муж: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Метрическая запись о браке. МК 1890г. с.Круглыжи 237-227-1583, л. 139об.-140 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Коврижных Василий

Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Знаменско-Богородицкой церкви с. Круглыжи Котельничского уезда за 1893 г. под порядковым номером 98 имеется актовая запись о том, чт... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1897

Дочь: Лобанова Анастасия

Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная: дер. Хвощевской крестьянина Вукола Исакова жена Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1900

Дочь: Устиния Иустина

Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестная той же деревни Ивана Евтропьева Юферева дочь Александра
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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