Коврижных (Лобанова) Арина (Ирина) Саввовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Лобанов Савва
Мать: Соломония Филимоновна
Бракосочетание
02.02.1890
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Метрическая запись о браке. МК 1890г. с.Круглыжи 237-227-1583, л. 139об.-140 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
09.04.1893
Сын: Коврижных Василий
Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Знаменско-Богородицкой церкви с. Круглыжи Котельничского уезда за 1893 г. под порядковым номером 98 имеется актовая запись о том, чт... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
Рождение ребёнка
25.10.1897
Дочь: Лобанова Анастасия
Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
Крестная: дер. Хвощевской крестьянина Вукола Исакова жена Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1900
Дочь: Устиния Иустина
Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
Крестная той же деревни Ивана Евтропьева Юферева дочь Александра
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Коврижных Степан (Стефан) Трофимович
Смерть
Неизвестно