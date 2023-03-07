Колупаева (Семенова) Устинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолупаева (Семенова) Устинья Никитина

Колупаева (Семенова) Устинья Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Семенов Никита Антонов

Мать: Семенова Марья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Евдокия (Овдотья) Федорова

Отец ребёнка: Колупаев Федор Ерофеев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Колупаев Михаил Федоров

Отец ребёнка: Колупаев Федор Ерофеев

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Федор Ерофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close