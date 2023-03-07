Колупаева (Семенова) Устинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Семенов Никита Антонов
Мать: Семенова Марья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Евдокия (Овдотья) Федорова
Отец ребёнка: Колупаев Федор Ерофеев
Рождение ребёнка
Около 1713
Отец ребёнка: Колупаев Федор Ерофеев
Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1722