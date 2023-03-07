Колупаев Михаил Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Колупаев Федор Ерофеев
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Орина (Ирина) Михайлова
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Марья Михайлова
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Оксинья Михайлова
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Софья Михайлова
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Колупаева Марья (Никулина)
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Соломанида Михайлова
Мать ребёнка: Колупаева Марья (Никулина)
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Колупаева Марья (Никулина)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колупаева Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785