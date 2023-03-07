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Колупаев Михаил Федоров

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Место рождения

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Колупаев Федор Ерофеев

Мать: Колупаева Устинья Никитина

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Колупаев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Колупаев Петр Михайлов

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Орина (Ирина) Михайлова

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Марья Михайлова

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Оксинья Михайлова

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Софья Михайлова

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Колупаев Козьма Михайлов

Мать ребёнка: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Колупаев Сидор Михайлов

Мать ребёнка: Колупаева Марья (Никулина)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Соломанида Михайлова

Мать ребёнка: Колупаева Марья (Никулина)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Колупаев Ефим Михайлов

Мать ребёнка: Колупаева Марья (Никулина)

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Марья (Никулина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Ирина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1785
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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