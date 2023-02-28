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Думнов Михаил Павлович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: Думнов Павел Спиридонович

Мать: Думнова Татьяна (Матрена) Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думнова Марья Петрова

Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Думнов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Думнова Марья Петрова

Рождение ребёнка
29.05.1904

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Думнова Марья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думнова Марья Петрова

Смерть
Неизвестно
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