Думнов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения01.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875
Рождение ребёнка
26.09.1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думнова Марья Петрова
Рождение ребёнка
06.01.1902
Мать ребёнка: Думнова Марья Петрова
Рождение ребёнка
29.05.1904
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Думнова Марья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Думнова Марья Петрова
Смерть
Неизвестно