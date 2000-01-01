Думнова Марья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова Марья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
06.01.1902

Отец ребёнка: Думнов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
29.05.1904

Отец ребёнка: Думнов Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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