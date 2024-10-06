Логинова (Офентьева) Евдокия Феофановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логинова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
12.06.1896
Дочь: (Логинова) Перискева Ивановна
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович
Рождение ребёнка
26.09.1904
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович
Рождение ребёнка
08.06.1906
Дочь: (Логинова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович
Рождение ребёнка
02.02.1908
Дочь: Сенюшкина (Логинова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович
Рождение ребёнка
09.03.1911
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Логинова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович