Логинова (Офентьева) Евдокия Феофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Офентьева) Евдокия Феофановна

Место рождения

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1876

Отец: Офентьев Феофан Павлович

Мать: Офентьева (Родионова) Анна Яковлевна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логинова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Логинов Иван Адрианович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1896

Дочь: (Логинова) Перискева Ивановна

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1904

Сын: Логинов Петр Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.06.1906

Дочь: (Логинова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1908

Дочь: Сенюшкина (Логинова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.03.1911

Сын: Логинов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Логинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Логинова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Логинов Иван Адрианович

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