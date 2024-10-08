Сенюшкина (Логинова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенюшкина (Логинова) Наталья Ивановна

Место рождения

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.02.1908

Дата смерти

07.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1908

Отец: Логинов Иван Адрианович

Мать: Логинова (Офентьева) Евдокия Феофановна

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенюшкин Федор Семенович

Рождение ребёнка
13.10.1930

Дочь: (Сенюшкина) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Сенюшкин Федор Семенович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1939

Сын: Сенюшкин Николай Федорович

Отец ребёнка: Сенюшкин Федор Семенович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1941

Дочь: Фролова (Сенюшкина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Сенюшкин Федор Семенович

Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.10.1978
Красная Сосна, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

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