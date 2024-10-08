Сенюшкина (Логинова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.02.1908
Дата смерти07.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1930
Дочь: (Сенюшкина) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Сенюшкин Федор Семенович
Рождение ребёнка
16.08.1939
Сын: Сенюшкин Николай Федорович
Отец ребёнка: Сенюшкин Федор Семенович
Рождение ребёнка
13.11.1941
Дочь: Фролова (Сенюшкина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Сенюшкин Федор Семенович
Смерть
07.10.1978